×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sakarya'da aile faciası! Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını, küçük kardeş ise ağabeyini öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Hendek#Cinayet
Sakaryada aile faciası Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını, küçük kardeş ise ağabeyini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 01:43

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde yaşanan kavgada acı detaylar ortaya çıktı. Mal varlığı sebebiyle başladığı öne sürülen aile katliamında; büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, kardeşi ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği aileden ise geriye fotoğrafları kaldı.

Haberin Devamı

Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde bulunan Hantek Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı.

Konutların ikinci katında bulunan ev içerisinde çıkan kavgada Mevlüt Çelik, yanında bulunan silah ile üvey annesi Melek Çelik'i ve öz babası Vahdettin Çelik’i öldürdü. Durumu haber alarak olay yerine gelen Selçuk Çelik ise sokak ortasında karşılaştığı ağabeyi Mevlüt Çelik ile kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Selçuk Çelik, Mevlüt Çelik’i kesici aletle öldürdü. Bu esnada Mevlüt Çelik’in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik’i omzundan yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Selçuk Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Sakaryada aile faciası Büyük oğul üvey annesini ve öz babasını, küçük kardeş ise ağabeyini öldürdü

Haberin Devamı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çelik ailesinin cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi. Durumu haber alarak bölgeye gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan, hayatını kaybedenlerden geriye ise fotoğrafları kaldı. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Hendek#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!