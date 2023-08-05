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Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

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#Sakarya#Karasu#Kocaali
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 12:13

Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu ve Kocaali sahillerinde tehlikeli RİP akıntısı ve dalga sebebi ile denize girişler yasaklandı. Vatandaşları uyaran Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, “Şu an deniz cankurtaranlar için bile çok tehlikeli, vatandaşların kurallara uymalarını istiyoruz” dedi.

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Tehlikeli RİP akıntısı ve dalga sebebi ile Karasu ve Kocaali ilçelerinde kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde denize girişler yasaklandı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahile gelen ve yasak sebebi ile denize giremeyen vatandaşların bir kısmı güneşlenirken, bir kısmı da yürüyüş yapmakla yetindi.

“CANKURTARANLARIN UYARILARININ DİKKATE ALINMASINI İSTİYORUZ”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, “Karasu ve Kocaali sahillerinde denize girişler yasaklandı. Sabah deniz seviyesi yüksekti, Sahil Güvenliğe konu ile alakalı bilgi verdik, onlarda İlçe Kaymakamlığına durumu bildirdiler. Karasu ve Kocaali bölgelerinde denize girişler yasaklandı. Şu an deniz cankurtaranlar için bile çok tehlikeli, vatandaşların kurallara uymalarını istiyoruz. Kendi ve cankurtaranların hayatlarını tehlikeye atmamaları adına vatandaşlardan bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Denizde çok fazla RİP akıntısı ve dalga var saniyeler içerisinde açığa doğru sürükleyebilir. O yüzden cankurtaranların uyarılarının dikkate alınmasını istiyoruz” dedi.

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#Sakarya#Karasu#Kocaali

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