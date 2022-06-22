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Sakar hırsızlar

#İstanbul#Bahçelievler #Hırsız
Sakar hırsızlar

Seyhan K.’nin evini soyan 3 hırsızdan biri kaçarken cüzdanını düşürdü. Polis cüzdandaki kimlikten yola çıkarak cüzdanını düşüren hırsız Alper İ., Sami Ç.Ö. ve Engin K.’yi yakaladı.

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İstanbul Bahçelievler’de yaşayan Seyhan K.’nin evine 5 Haziran günü giren hırsızlar, değerli eşyaları alarak kaçtı. Seyhan K., polise başvurarak şikâyetçi oldu. Polis ekipleri, eve yakın bir noktadaki incelenen kamera görüntülerinin birinde bir kişinin koşarken cüzdanını düşürdüğünü gördü. Polis düşen cüzdana ulaştı. Cüzdandaki kişinin kimlik bilgisinde Alper İ. (27) yazıyordu. Alper İ.’nin Emniyet’te 15 suç kaydı vardı. Ekipler, Alper İ.’nin yanındaki 2 kişiyle birlikte metrobüse binerek Şirinevler’e geldiğini, üçünün de Alper İ.’nin İstanbulkart’ını kullandığını belirledi.

Kamera görüntülerini incelemeye devam eden ekipler, Alper İ., 18 suç kaydı olan Engin K. (22) ve 23 suç kaydı ve aranması olan Sami Ç.Ö.’nün (14) hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Alper İ., Engin K. ve Sami Ç.Ö. gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Alper İ. ve Engin K. tutuklanırken, Sami Ç.Ö. adli kontrolle serbest kaldı.

 

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#İstanbul#Bahçelievler#Hırsız

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