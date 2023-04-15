Sahte polis kılığında soygun

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İstanbul Beyoğlu’nda Lübnanlı işinsanı Jaafar Sannan W., İranlı eşi Golshan N. ile bir rezidansta yaşıyordu. Geçen günlerde rezidansa polis üniformalı 4 kişi geldi. Polis olduklarını söyleyen polis üniformalı 4 kişi, rezidansın özel güvenliğini yapan Müjdat B.’ye işinsanının dairede olup olmadığını sordu. Müjdat B. dairede olmadığını söyleyince kendisine geldiğinde haber vermeleri için bir telefon numarası bıraktılar. Geçen perşembe günü saat 22.00 sıralarında yeniden rezidansa geldiler. Daireye giren 4 kişi, polis olduklarını söyleyerek işinsanını darp etti ve ağzına silah dayadı. Daha sonra çelik kasada bulunan 30 bin doları aldı. Plastik kelepçe taktıkları Jaafar Sannan W.’yi de araçlarına bindirerek kaçırdı. Gruptaki bir kişi, işinsanının eşini telefonla arayarak fidye istedi ve fidyeyi almak için rezidansa geleceklerini söyledi.



OTOPARKTA BASKIN



Golshan N., hemen polisi arayarak yardım istedi. İki aracın rezidansa geldiğini belirleyen polis harekete geçti. Gasp çetesinin 3 üyesi fidye almaya geldikleri rezidansın otoparkında yakalandı. Kaçırdıkları işinsanını ise dairesine bıraktıkları anlaşıldı. Orhan Aşkın ve Serkan Dündar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dinçer S. ise adli kontrolle serbest kaldı. Olaya karışan Halil A. ve Makedonya uyruklu Orhan L.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



SİVİLE SATIŞI YASAK

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Polis ibareli ürünler internetten de satılıyor ancak satışı sivillere yasak. İnternet sitelerindeki uyarılarda, polis kimliğini gösterenlere satılabileceği yazıyor. İstanbul’da askeri malzemelerin satıldığı Mercan Yokuşu’ndaki dükkânlarda da polis ve askeri malzemeleri satın almak mümkün. Ancak buradaki dükkânlarda da kimlik gösterilmesi isteniyor. Tedbirlere rağmen birçok olayda polis yazılı kıyafetler kullanılıyor.