Sahte pasaport çetesine baskın

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İSTANBUL’da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere sahte pasaport hazırlayan bir çete ile ilgili bilgi aldı. Alınan bilginin ardından araştırma başlatan ekipler, sahte pasaportları hazırlayan yabancı uyruklu bir grup tespit etti. Yapılan araştırmaya göre çete, sosyal medya üzerinden yurtdışında yaşayan kişilerle bağlantıya geçiyordu. İstenilen ülkeye göre 200 ile 500 dolar arasında pasaport ve kimlik hazırlanıyordu. Çete, hazırladığı pasaportları kargo ile yurtdışındaki alıcıya gönderiyordu. Bazı alıcılar, bu pasaport ve kimlikleri Türkiye üzerinden hedef ülkeye gitmek için kullanıyordu. Ödemeler de para transfer sistemi üzerinden havale ile yapılıyordu.

4 SURİYELİ TUTUKLANDI

Bir ay süren takibin ardından çetenin Fatih’teki adresine baskın düzenlendi. Suriyeli Khaled Abla, Suhayb Alsayad, Hasan Alhelal ve Hüseyin El Ömer gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 135 pasaport, gerçek olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 27 pasaport, kimlik bilgisi alanı boş olan farklı ülkelere ait 38 pasaport olmak üzere toplam 200 pasaport bulundu. Sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 101 kimlik kartı, 280 adet boş kimlik kartı, üzerinde kimlik bilgileri yazılı farklı ülkelere ait 242 adet pasaport yaprağı, sahte pasaport yapımında kullanılacak farklı ülkelere ait 101.130 adet pasaport yaprakları, sahte pasaport yapımında kullanılmaya hazır farklı ülkelere ait 4944 adet pasaport kapağı, farklı ülkelere ait kimlik bilgisi yazılı 14 adet vize yaprağı, farklı ülkelere ait boş olan 7 adet vize yaprağı bulundu.



Gözaltına alınan 4 Suriyeli yapılan sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.