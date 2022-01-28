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Sahte parayla güven sağlayıp dolandırdılar

#Sahte Para#MİT#Mersin
Sahte parayla güven sağlayıp dolandırdılar

Mersin'in Silifke ilçesinde irtibata geçtikleri kişileri, kendilerini MİT ve emniyet görevlisi olarak tanıtıp, sahte olduğu belirlenen paraları emanet ederek güven kazandıktan sonra dolandıran 3 şüpheliden 2’si yakalandı.

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Silifke ilçesinde A.K. (36) ile F.K., 4 ay önce S.D., Z.A.Ş., S.D. ve M.D. ile irtibata geçip kendilerini MİT ve emniyet görevlisi olarak tanıtarak defineyle ilgili ortak çalışma yaptıklarını söyledi. Bölgede kazı alanı olup olmadığını soran A.K. ve F.K., bir süre sonra da Gülnar ilçesinde define bulduklarını ve bunu KKTC’de 1,8 milyon liraya sattıkları ifade etti. İki şüpheli, hesaplarını kullanmak istedikleri bu kişilere, güvenlerini sağlamak için torbalarda yüklü miktarda sahte para emanet etti. 4 kişi hesap bilgilerini A.K. ve F.K. ile paylaştı. Şüpheliler, bu kişilerin hesabından 800 bin TL çekti.

Sahte parayla güven sağlayıp dolandırdılar


Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.K. ve F.K.'nin hesap bilgilerini ele geçirdiği mağdurlar adına kredi çektiği ve parayı irtibatlı oldukları M.K.'nin (46) hesabına havale ettiklerini belirledi.

Adresleri tespit edilen şüphelilerden A.K. ve M.K. operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 milyon 665 bin TL sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, M.K. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

F.K.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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#Sahte Para#MİT#Mersin

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