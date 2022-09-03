Sahte kimlikle yakalanmıştı! HDP'li Semra Güzel tutuklandı

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2017'de etkisiz hale getirilmiş PKK’lı terörist Volkan Boran’ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartılmıştı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Güzel, yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyon ile yakalandı. Mehtap Şahan, ismine düzenlenmiş sahte pasaportuyla Silivri’de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adalet Sarayına getirildi. İstanbul Adliyesi Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturma savcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanarak SEGBİS ile ifade veren Güzel, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İstanbul Adliyesi’nden Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne bağlanan Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BAKAN SOYLU: UZUN ZAMANDAN BERİDİR İYİ BİR İSTİHBARİ ÇALIŞMA VARDI

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Diyarbakır'da terörden temizlenen Bırkleyn Mağaralarını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Edirne'ye giderken Silivri'de yakalanmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Uzun zamandan beridir iyi bir istihbari çalışma vardı. İstihbari çalışma sonucunda yurt dışına çıkmak için sahte kimlik ve diğer sahte evrakların bütün bunların hazırlıklarını yapmışlar ve bizim takip ettiğimiz, Milli İstihbaratın da takip ettiği bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği yerine getirildi. Dikkat ederseniz kapasitemiz gün geçtikçe güçleniyor" dedi.