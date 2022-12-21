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Sahte ilan dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon! 31 gözaltı

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#Balıkesir#Sahte İlan#Dolandırıcılık
Sahte ilan dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon 31 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 22:05

Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek 160 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 31 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilan veren dolandırıcılık çetesinin çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, birçok ilde 160 kişinin yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldığını belirledi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerini tespit etti. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, suça karıştığı tespit edilen çete üyesi 31 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 191 bin 350 lira, 140 dolar, 200 euro, 1 kurusıkı tabanca, 25 tabanca mermisi, 32 telefon, 16 sim kart, 2 laptop, 2 harici bellek, telefon numaraları ve banka hesaplarının yazılı olduğu 2 ajanda, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Bilişim sistemleri vasıtasıyla nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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#Balıkesir#Sahte İlan#Dolandırıcılık

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