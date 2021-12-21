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Son dakika... Sahte içki can almaya devam ediyor! Ordu ve Tekirdağ'dan acı haberler geldi

#Ordu#Sahte İçki#Tekirdağ
Son dakika... Sahte içki can almaya devam ediyor Ordu ve Tekirdağdan acı haberler geldi

Ordu ve Tekirdağ'da sahte içki nedeniyle can kayıpları yaşandı. Ordu'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Halil İbrahim Tokbaş ile Sami Aygüzel hayatını kaybetti, 4 kişi ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde de sahte içki içtiği belirtilen Erdoğan Durak (70) hayatını kaybetti. Kentte son 4 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

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Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala Ordu'da da sahte alkol zehirlenmelerine yönelik ihbarlardaki artışlar dikkat çekiyor. İl dışından gelen alkolleri tüketen Halil İbrahim Tokbaş, Sami Aygüzel, S.D., N.G., R.G. ve G.T. bir süre sonra baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, bulantı ve görme bozuklukları şikayetiyle hastaneye başvurdu. 6 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Halil İbrahim Tokbaş ile Sami Aygüzel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. S.D., N.G., R.G. ve G.T.’nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sahte içki zehirlenmelerinin ardından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda İzmir ilindeki bir firmadan kargo yoluyla etil alkol gönderildiği tespit edildi. Altınordu, Perşembe, Fatsa, Ünye, Ulubey ve Mesudiye ilçelerinde olmak üzere toplam 10 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapan polis ekipleri; N.C., Z.G., A.B., E.Ç., S.G. ile H.K.’yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Z.G., A.B., E.Ç., S.G. ile H.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. N.C.’nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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TEKİRDAĞ'DA SON 4 GÜNDE SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içki içtiği belirtilen Erdoğan Durak (70), hayatını kaybetti. Kentte son 4 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Emekli Erdoğan Durak, önceki gün aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Durak, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan Durak, gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdoğan Durak’ın ölümüyle birlikte kentte son 4 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Saray ilçesinde 18 Aralık'ta Sahte Içki nedeniyle Nurettin Metin (55) ve Metin Şengül (43) hayatını kaybetmişti.

Bu arada inceleme başlatan polis ekipleri, Erdoğan Durak'ın sahte içkiyi internet üzerinden aldığını tespit etti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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