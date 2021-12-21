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Sahte içki kâbusu bitmiyor! 'Eşim çığlık çığlığa öldü'

#Sahte İçki#Operasyon#Alkol
Sahte içki kâbusu bitmiyor Eşim çığlık çığlığa öldü

Sahte içki nedeniyle pek çok şehirden acı haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul’da 4 çocuk annesi Dilek Havuççuoğlu, pet şişede aldığı içkiden hayatını kaybetti. Kocası Fikret Havuççuoğlu, “Eşim sahte alkol aldıktan sonra ‘Her yerim ağrıyor, gözlerim görmüyor’ dedi. Çığlık çığlığa öldü” diye gözyaşı döktü.

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Avcılar’da tekstil firmasında çalışan 50 yaşındaki Dilek Havuççuoğlu, evinin yakınlarında bulunan tekel bayisinden sahte içki aldı. İçkiyi içtikten sonra gözlerinde kararma ve vücut ağrısı şikayetleriyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede 4 çocuk annesi kadının sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıktı. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayan Dilek Havuççuoğlu’nun cansız bedeni, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

SU ŞİŞESİNDE 25 TL’YE VOTKA

Eşi 56 yaşındaki Fikret Havuççuoğlu, karısının son anlarını şu sözlerle anlattı: “Eşimi sahte alkolden kaybettim. Ben alkol kullanmam ancak o benden habersiz içiyordu. Evin yakınlarında bulunan bir tekel bayisinden 25 liraya su şişesi içinde votka almış. Aldığı gün hemen içmiş. Pazar günü, ‘Her yerim ağrıyor ve gözlerim görmüyor, ayaklarım üşüyor’ dedi. Biz de hastaneye gittik. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Eşim çığlık çığlığa öldü. 25 liraya alkol aldığını bilmiyordum. Bilseydim aldırmazdım. İnsan sevdiğini göz göre göre ölüme bırakır mı? Bana hep ‘Birlikte öleceğiz’ diyordu. Benim her şeyimdi, elim ayağım, kolumdu. Ağacı kökten kestiler. Eşime sahte alkolü Avcılar’da bir hastanenin yakınında bulunan tekel bayiden satmışlar. Bu sahte alkolü satan kişiden şikayetçi oldum, yakalanmış. En ağır cezayı almasını istiyorum. Böyle insanlar sokaklarda gezmemeli.”

14 İLDE 57 CAN KAYBI

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Son 10 gün içinde 14 ilde sahte içkiden zehirlenen 57 kişi yaşamını yitirdi. 23 kişiyle en fazla ölümün yaşandığı İstanbul’da, 15 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

YILBAŞI ÖNCESİ 'ZEHİR' BASKINI

Sahte içki kâbusu bitmiyor Eşim çığlık çığlığa öldü


Sahte ve kaçak içkiden çok sayıda kişinin ölmesinin ardından Türkiye genelinde harekete geçildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nın koordinesinde başlatılan ‘Zehir’ operasyonlarıyla 81 ilde bin adrese sahte veya kaçak içki baskını yapıldı.

Ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan adreslerde arama yapılırken, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı.

100 GÖZALTI

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“Zehir” ve “Zehir-2” kod adlı operasyonlarda 100’den fazla şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ÖLÜM ŞİŞELERİ EVDEN ÇIKTI

Sahte içki kâbusu bitmiyor Eşim çığlık çığlığa öldü


İstanbul’un da aralarında bulunduğu bazı kentlerde sahte alkolden ölümler devam ederken, kaçak içki üretilerek satılan Büyükçekmece’deki bir eve polis baskın düzenledi. Aramada, bidonların içinde 25 litre etil alkol, 23 pet şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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#Sahte İçki#Operasyon#Alkol

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