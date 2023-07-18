×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sahte evrak çetesine darbe! 'Kusursuz çeteye yapılan kusursuz operasyon'

Güncelleme Tarihi:

#Pasaport#Polis#Kimlik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 13:38

İstanbul merkezli 6 ilde, 10 bin dolar ile 30 bin dolar karşılığında sahte belge düzenleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sahte evrak çetesine düzenlenen operasyonda ele geçirilen pasaportların mor ışık ve hologram testinden geçtiği ve gerçeği ile ayırt edilmekte zorlandığı gözlendi. CNN TÜRK Haber Müdürü Nihat Uludağ ise VİP evrak çetesine yapılan operasyonla ilgili çarpıcı bilgileri paylaştı.

Haberin Devamı

İstanbul merkezli Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep'te, yerli ve yabancı uyruklu kişilere, 10 bin dolar ile 30 bin dolar karşılığında sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve oturum kartı gibi belgeler düzenleyen ve bu belgeleri kargo aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışındaki alıcılara gönderdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 373 adet sahte pasaport, 288 adet sahte kimlik, 5 adet kart basma cihazı, 2 adet kart baskı makinesi, 5 adet yazıcı, 5 adet kimlik kaplama cihazı, 4 adet kesme makinesi, 2 adet fotokopi makinesi, 2 adet kart okuma cihazı, 5 adet mor ışık cihazı, 2 adet tabanca, ehliyet ve oturum kartları ile bu belgelerin yapımında kullanılan 3 adet bilgisayar ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Sahtecilik' suçundan adliye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Sahte evrak çetesine darbe Kusursuz çeteye yapılan kusursuz operasyon

'KUSURSUZ OPERASYON'

CNN TÜRK Haber Müdürü Nihat Uludağ sahte evrak çetesine yapılan operasyonla ilgili şu detayları paylaştı:

Oldukça kritik bir operasyon VİP sahte evrak çetesine. Kusursuz çeteye yapılan kusursuz bir operasyon. Bakırköy, Büyükçekmece ve Esenlerde merdiven altı atölyeler kuruyorlar. Çetenin Afrika, ABD ve Avrupa’da bağlantıları var. ABD’nin bazı eyaletlerinde ehliyet almak çok zor. Operasyonda ABD’li havayolu şirketinde bir kişi de gözaltına alınıyor. Türkiye’de ürettikleri ehliyetleri havayolu çalışanları ile ulaştırıyorlar.

Sahte evrak çetesine darbe Kusursuz çeteye yapılan kusursuz operasyon

'POLİSLERİ MÜŞTERİ ZANNETTİLER'

Bir ehliyeti 30 bin dolara satıyorlar ABD’de. Sahte kimlikleri Avrupa’da ise 20 bin Euro’ya satıyorlar. Pasaportlar mor ışık ve hologram testinden geçiyorlar. Arapça bilen polisler çete ile iletişime geçiyor. Müşteri zannediyorlar polisleri. Üç ayrı imalathane tespit ediliyor. Binlerce sahte kimlik ele geçirildi. Kimlikte yazan bilgiler başkalarına ait. Mali şube ekipleri sosyal medyadan sahte kimlik satıldığına dair bilgiler üzerine harekete geçiyor. Uluslararası bir operasyon düzenleniyor VİP evrak çetesine.

Haberin Devamı

Sahte evrak çetesine darbe Kusursuz çeteye yapılan kusursuz operasyon

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pasaport#Polis#Kimlik