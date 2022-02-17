Sahte dövizcileri sosyal medyadan buldu! 14 milyar İran riyali dolandırıldı

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CNN TÜRK'ün haberine göre, İranlı Mesut Kasimi, Türkiye'de iş yapmak üzere 14 milyar İran riyali parasını İstanbul'a getirdi, dolara çevirmek istedi.

Avukat Ömer Yılmaz, "Ancak bu şekilde yüklü miktarda parayı bütün döviz büroları çevirmediğinden sosyal medya uygulamaları üzerinden bu parayı çevirebilecek döviz bürosu aramaya başlıyor. Arama sonucunda bir tane sosyal medya sitesine ulaşmış. Her türlü para çevrilir deniyor. Ama bu hesap 7 ya da 8 gün önce açılmış. Sonra randevulaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mesut Kasimi, "iran'dan parça parça yüklü miktarda para getirdim. Konuştuktan sonra bana bir adres verdi. Parayı hazırla yarın getir dediler. En kısa sürede yakalanmalarını istiyorum" dedi.

EVE GİTTİĞİNDE ŞOKE OLDU

50 bin doları aldı ve bütün parasını dolandırıcıların eline saydı. Paranın gerçek olup olmadığını teyit edebilmek için dolandırıcılardan destlerin arasından para istedi. 200 doları eline verdiler ve gerçek bir döviz bürouna gittiğinde parayı bozdurabildiğini gördü. Ve dolandırıcılara güvendi. Sahte paraları alıp evine gittiğinde bu dolarların sahte olduğunu anladı. Ancak iş işten geçti. Dolandırıcılar sosyal medya hesabını kapattı.