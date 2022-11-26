Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sahte doktor tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Sahte Doktor #Çerkezköy#Ayşe Özkiraz
Sahte doktor tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 07:00

Ayşe Özkiraz’ın ailesine de Çapa Tıp Fakültesi’nde öğrenim gördüğünü belirterek yıllarca İstanbul’da kaldığı ve tıp eğitimini tamamlayıp Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne pratisyen hekim olarak atandığını söylediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz (25), sahte doktor olduğu anlaşılınca dün tutuklandı. Ayşe Özkiraz, sözde meslektaşlarına eylül ayında yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) 81 puan aldığını ve çocuk doktoru olduğunu söyledi. Çocuk doktoru olarak kaşe bastırıp, sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğraflarını da paylaştı. Özkiraz’dan şüphelenen hastanedeki doktorlar, kendisine tıpla ilgili çeşitli sorular yöneltti. Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Özkiraz, sorulara çelişkili yanıtlar verince konu önce hastane yönetimine ardından da savcılığa iletildi. Polis, Ayşe Özkiraz’ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı.

EVİNDE SAHTE DİPLOMALAR BULUNDU

Haberin Devamı

Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğuna dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi. Ayşe Özkiraz, ‘Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’na muhalefet suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahte Doktor #Çerkezköy#Ayşe Özkiraz

BAKMADAN GEÇME!

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg

BAKMADAN GEÇME!

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg