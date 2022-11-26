Sahte doktor tutuklandı

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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz (25), sahte doktor olduğu anlaşılınca dün tutuklandı. Ayşe Özkiraz, sözde meslektaşlarına eylül ayında yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) 81 puan aldığını ve çocuk doktoru olduğunu söyledi. Çocuk doktoru olarak kaşe bastırıp, sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğraflarını da paylaştı. Özkiraz’dan şüphelenen hastanedeki doktorlar, kendisine tıpla ilgili çeşitli sorular yöneltti. Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Özkiraz, sorulara çelişkili yanıtlar verince konu önce hastane yönetimine ardından da savcılığa iletildi. Polis, Ayşe Özkiraz’ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı.

EVİNDE SAHTE DİPLOMALAR BULUNDU

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Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğuna dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi. Ayşe Özkiraz, ‘Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’na muhalefet suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.