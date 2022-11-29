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Sahte doktor skandalında yeni detaylar... Ayşe Özkiraz inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış

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#Sahte Doktor#Ayşe Özkiraz#Tekirdağ
Sahte doktor skandalında yeni detaylar... Ayşe Özkiraz inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 15:55

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde sahte doktor skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. ‘Sahte doktor’, inandırıcı olmak için doğum gününde Çapa’dan gelmiş gibi adına çelenk yaptırmış.

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Tekirdağ’daki sahte doktor olayına ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sahte doktor Ayşe Özkiraz, sahte doktor olarak çalıştığı hastanede kendini inandırıcı kılmak için her yolu denemiş. Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı. 20 Ekim’deki doğum gününde dikkat çeken detay ise kendisini Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olarak tanıtan sahte doktorun, bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköy’deki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gönderdiği, "Çapa’nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazılı çelenk oldu.

Sahte doktorun kendine "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi.

Sahte doktor skandalında yeni detaylar... Ayşe Özkiraz inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış

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DOKTORLUK YALANI BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Ayşe Özkiraz'ın sahte doktorluk oyunu astsubay sevgilisinin durumu hastane yetkililerine bildirmesinin ardından ortaya çıktı. 12 Kasım 2022’de kendisini hastaneye çağıran sekreter T.’nin, "Doktor bey seninle görüşmek istiyor" demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan "Madam Matruşka" lakaplı Ayşem Özkiraz’ın adının da "Ayşem" değil Ayşe olduğu ortaya çıktı.

TİCARİ TAKSİ İLE GİDİP GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kendisini Ayşem Özkiraz olarak tanıtan Ayşe Özkiraz’ın ticari taksi ile defalarca Cerrahpaşa’ya gidip geldiği, Çerkezköy’deki bazı taksicilere borcunu ödemediği öğrenilirken, Ayşe’nin bir taksicinin eşini de annesine kendisi gibi doktor olarak tanıttığı öğrenildi. Çerkezköy Devlet Hastanesindeki sahte doktor olayının ayrıntılarının Ayşe’nin telefon ve banka kayıtlarının incelenmesinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

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