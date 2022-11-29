Son dakika: Bakan Koca’dan 'sahte doktor' mesajı: Maaş almadı, göreve başlamadı

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Bakan Koca, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gündemdeki gelişmelerle ilgili bir grup gazetecinin sorularına şu yanıtları verdi:

SAHTE DOKTOR SKANDALI

Müfettiş görevlendirdik biliyorsunuz, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız.

'GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'

Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bize herhangi bir belge beyanda bulunmuşluğu yok. Bu tamamen, hastanede uzman arkadaşa sahte belgelerle, sadece gözlemlemek amacıyla, kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor. Durum ortaya çıktığında gereken tedbir alınır.

Ülkemizde sadece hekimler için değil tüm diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Güçlü bir bilişim alt yapımız var. Bu durum bizce müstakil bir örnektir. Gereğini yapacağız. Gözlem ve staj amaçlı talepler il sağlık müdürlükleri aracılığı ile takip edilmelidir. Mevcut uygulamamız da budur. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz

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ÇİN BENZERİ KORONAVİRÜS TEDBİRİ YOK

Çin baştan beri çok katı karantina kuralları uyguluyor. Bu durum Çin devletinin mücadele yöntemi. Bizde ise durum farklı. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Vakalar 3 binlerde. Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Çin’deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak.

Biliyorsunuz Turkovac aşımızın bilimsel çalışmaları dünya bilim lüteratürüne girdi. Bir çok çalışmamız saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Güvenli, etkili ve güvenilir bir aşımız var. Vatandaşlarımızdan risk grubunda olanlar tereddüt etmeden Turkovac aşımızı olabilirler. Ayrıca bir taraftan da diğer solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını biliyoruz.

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ÜÇLÜ TARAMA YAPILACAK



Koronavirüs ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette. İnfluenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte. Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız. Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, Covid-19 ve RSV aynı anda bakılacak.

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Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda, Covid mi, RSV mi, influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kit’ten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak. O da muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak. Bu konuda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdim. Yerli imkanları değerlendirerek ülkemizde yerli multipatojen test kiti üretilecek ve çok kısa sürede yaygın kullanıma geçilecek.”