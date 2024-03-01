'Sahte çek Baroniçesi' nasıl yakalandı? Nihat Uludağ 10 yıldır süren takibin detaylarını anlattı: Estetik operasyon yaptırıp yıllarca kaçmış

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Bazı şirketlere ait çekleri çaldıktan sonra üzerlerinde değişiklik yapıp tekrar piyasaya süren kadın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı. 6 ilde, 19 ayrı suçtan arandığı öğrenilen A.C. adlı kadının, yakalanmamak için kimlik kartını kullandığı kardeşine benzemek için yüz estetiği yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, operasyonun detaylarını aktardı:

Suç dünyasında çalıntı ve sahte çek Baroniçesi olarak biliniyor. Aydan C. 20'li yaşlarda matbaa sektörüyle tanışmış. Dolayısıyla resmi evrakta sahteciliği en iyi bilen isimlerden. Suç aleminde bankadan ya da herhangi bir yerden çek çalındıysa bu Aydan C'ye gidiyor. Çünkü sahte çekleri piyasaya süremezsiniz. Bu sahte çekleri piyasaya süren isim Aydan C.

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Soruşturmacı birim aslında 5 yıl önce peşine düşüyorlar. Adresleri basıyor, bir çok operasyon yapıyor bir türlü bulamıyor. Sonra bu ekip şark görevine gidiyor. Yıllar sonra yine İstanbul'a gelen ekip 'Bakalım yakalanmış mı" diyorlar. Aslında tüm ekipler 10 yıldır Aydan C.'yi arıyor. Jandarma birimi yapılan incelemelerde Beyoğlu bölgesinden sahte çeklerin bol miktarda piyasaya sürüldüğünü görünce "İşte bizim hedefimiz" diyorlar. Beyoğlu'nu ablukaya alıp tarıyorlar.

Aydan C. bir AVM'de alışveriş yapıyor. Jandarmanın elinde 10 yıl önceki fotoğraf var. Biraz daha kilolu fakat karşılarına farklı bir kişi çıkıyor. Şüpheye düşüyorlar ama o isme gözaltı yapmıyorlar. Sonra fiziki takibe alıyorlar şüphelendikleri kişiyi.

Yaptıkları takipte birçok evrak görünce o ismin Aydan C. olduğunu anlayıp gözaltına alıyorlar. Aracında çok sayıda sahte çek bulunuyor.

NASIL KAÇTI?



Aydan C. muazzam bir operasyon gerçekleştirmiş. Tam bir estetik harikası. Jandarma polis kendisini takip etmesin diye estetik ameliyatı olmuş. Kendisini kız kardeşinin kimliğindeki fotoğrafa benzetmiş. Bu amaçla da tüm arama noktalarından kız kardeşi Ayla olarak geçmiş. Yıllarca estetik ameliyatıyla güvenlik kuvvetlerini atlatan Aydan C. ta ki 10 yıl sonra il jandarmanın dikkatiyle yakalandı.