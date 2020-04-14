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ANKARA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Sahra hastanesi’ne yanıt geldi

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‘Sahra hastanesi’ne yanıt geldi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adana Büyükşehir Belediyesi bin yataklı sahra hastanesi yaptı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı bunu yapamadı” açıklamasına Twitter üzerinden tepki göstererek, “Vatandaşlarımızı aldatmaya çalışmak bir siyasi parti için en kötü sicildir” dedi.

Çelik, özetle şu ifadeleri kullandı: “Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer. Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur. Adana geneli hastanelerimizde 1412’si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7 bin 197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı yüzde 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise yüzde 13’tür.” ◊ ANKARA

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