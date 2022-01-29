Sahipsiz pitbull sokak köpeğine saldırdı...İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor Görüntüler ilk kez CNN Türkte yayınlandıMahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Görüntüler ilk kez CNN Türk'te yayınlandı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Vitor Pereirayı yıkan haber İmza atacak derken Evertondan ters köşe karar...Vitor Pereira'yı yıkan haber! İmza atacak derken Everton'dan ters köşe karar...#Vitor Pereira
Zamanla yarış başladı En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...Zamanla yarış başladı! En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...#F-35C
Kovid-19da son durum: Vakalarda yeni zirveKovid-19'da son durum: Vakalarda yeni zirve!#Koronavirüs
Erdoğandan ekonomi mesajı: Faizi indiryoruz, enflasyon daha da düşecekErdoğan'dan ekonomi mesajı: Faizi indiryoruz, enflasyon daha da düşecek#Cumhurbaşkanı
Galatasarayda Roman Bürki transferi rafa kalktıGalatasaray'da Roman Bürki transferi rafa kalktı!#Transfer
Sahipsiz pitbull ortalığı birbirine kattı İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptıSahipsiz pitbull ortalığı birbirine kattı! İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı#Pitbull
Adalet Bakanlığında görev değişimi... Gül görevi Bozdağa devrettiAdalet Bakanlığı'nda görev değişimi... Gül görevi Bozdağ'a devretti#Adalet Bakanlığı
Akıllı telefon kullananlar dikkat Her 4 kişiden birinde görülüyor...Akıllı telefon kullananlar dikkat! Her 4 kişiden birinde görülüyor...#Akıllı Telefon
TBMM Başkanı CNN TÜRKte AİHM, Türkiyeye karşı ölçüyü kaçırdıTBMM Başkanı CNN TÜRK'te! 'AİHM, Türkiye'ye karşı ölçüyü kaçırdı'#TBMM
İyi bir gece uykusunun sırrı neİyi bir gece uykusunun sırrı ne? #Sağlık
Ailesi ayakkabısına kadar soyulduğunu iddia etmişti... İfadesi herkesi şaşkına çevirdiAilesi ayakkabısına kadar soyulduğunu iddia etmişti... İfadesi herkesi şaşkına çevirdi#Berkay Köklü
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İlk kez hakim karşısındaYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İlk kez hakim karşısında#İzmir
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'#Tahiti
Koca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremediKoca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremedi#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERGündem Haberleri

Sahipsiz pitbull sokak köpeğine saldırdı...İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

#Pitbull#Saldırı#Köpek
Sahipsiz pitbull sokak köpeğine saldırdı...İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Samsun’da sahipsiz pitbull köpek sokak köpeğiyle boğuştu. İki köpek de yaralandı. Pitbull köpeğini tutup su veren vatandaşlar, sokak köpeğinin ise patisini bandajlamaya çalıştı.

Haberin Devamı

Olay, İlkadım ilçesi Mecidiye Alt Geçidi’ndeki asansörün önünde meydana geldi. Alt geçitten çıkan sahipsiz pitbull köpek ile asansörün önündeki sokak köpeği boğuştu. Boğuşma sonucu iki köpek de yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle pitbull köpek asansör önünde tutuldu. Sokak köpeğiyse yakındaki alışveriş merkezinin önündeki alana götürülerek uzaklaştırıldı. Alışveriş merkezindeki bir mağazanın çalışanları sokak köpeğinin patisini dezenfekte edip sararak yaraya müdahale etmeye çalıştı. Sahipsiz pitbull köpeğini asansör önünde tutan vatandaşlar da köpeğe su ve yiyecek verdi.

Sahipsiz pitbull sokak köpeğine saldırdı...İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı



İlkadım Belediyesi’ne bağlı ekip ve kamyonetin gelmesiyle kucağa alınıp araca götürülmek istenen köpekler durmayınca yakalama aparatı kullanıldı. Pitbull köpeği ve sokak köpeği ayrı bölümlere konulup tedavi edilmek üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Sokak köpeğinin yarasına müdahale eden Rahmi isimli mağaza çalışanı, “Çalışıyorduk. Köpeğe saldırmışlar herhalde. Biz de geldik baktık. Bu köpeğe bakıyorduk besliyorduk. Bir anda ortalıktan kayboldu. Köpek sesleri duyduk. Pitbull cinsi köpek saldırmış. Onu da bağladık” dedi.

Haberin Devamı

Sahipsiz pitbull sokak köpeğine saldırdı...İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pitbull#Saldırı#Köpek

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti