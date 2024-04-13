Sahiller parklar doldu taştı

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İstanbul’da bayramın ikinci günü özellikle toplu taşıma istasyonlarında yaşanan yoğunluk bayramın son günü de devam etti. Ulaşımın ücretsiz olması nedeniyle başta Marmaray olmak üzere toplu taşıma istasyonlarında yine yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar Eminönü, Gülhane Parkı, Sarayburnu ve Beşiktaş sahillerinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi, bazıları ise balık tutarak güzel havanın tadını çıkardı. Başta Sultanahmet olmak üzere tarihi yarımadadaki tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatını değerlendiren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği diğer adresler ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Vatandaşlar parklarda da aileleriyle vakit geçirdi.

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SAHİLDE DE YOĞUNLUK YAŞANDI

Vatandaşların İstanbul Boğazı sahilindeki semtlere ilgi göstermesi nedeniyle de sahil yollarında trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşların bir kısmı ise ormanlık alanlardaki piknik ve mesire alanlarını tercih etti. Bu güzergâhlardaki yollarda da uzun araç kuyrukları oluştu.

ADALAR’A YOĞUN İLGİ

İSTANBUL’da bayram tatilini ve sıcak havayı fırsat bilerek Büyükada’ya gidenler yoğunluk oluşturdu. Ücretsiz yapılan Şehir Hatları vapur seferlerinde bazı yolcular yerde ve ayakta yolculuk etti. Büyükada’ya gelenlerin kimi bisiklet kiralayarak kimi ise elektrikli araçlarla adayı gezdi. Elektrikli araçların yer aldığı duraklarda uzun kuyruklar oluştu. Kafe ve restoranlar, gün boyu adayı ziyaret edenlerle doldu.

Sirkeci