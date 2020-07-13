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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 13.07.2020 - 16:13,Son Güncelleme:

Sahilde yaralı bulunan martıya tedavi

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Sahilde yaralı bulunan martıya tedavi
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ANTALYA'nın Manavgat sahilinde yaralı bulunan martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi. Tedavisinin ardından martı, doğaya bırakılacak.

Manavgat'ın Side bölgesine hafta sonu denize girmek için giden biri, sahilde yaralı martıyı gördü. Martı, yaralı bulan kişi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Manavgat Köprülü Kanyon Milli Park Şefliği görevlilerine teslim edildi. Yapılan incelemede, martının sağ ayağının koptuğu belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından tedaviye alınan martı, daha sonra doğal ortamına bırakılacak.

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