Sağlıkta şiddet için tırmandı

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Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun organize ettiği, 2’si kadın 16 dağcının katıldığı tırmanışta zirveye ulaşan hemşire Yiğit, burada Türk bayrağı ile 'Sağlıkta şiddete hayır' yazılı pankart açtı. Sağlık çalışanlarının, çok zor şartlar altında görev yaptığını ifade eden Hatice Bolat Yiğit, “Sağlıkta şiddete ‘dur’ demenin yanında her türlü şiddet olayına 'dur' demeliyiz. O yüzden zirvede buna dikkat çeken pankartımızı açtım. Kösedağ tırmanışımızda da kadına karşı şiddete dikkat çekmiştik" dedi.