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Sağlıkta şiddet için tırmandı

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#Ağrı#Hemşire#Hatice Bolat Yiğit
Sağlıkta şiddet için tırmandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 07:00

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Hatice Bolat Yiğit (34), sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek için Türkiye’nin 3’üncü en yüksek zirvesi olan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na tırmandı.

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Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun organize ettiği, 2’si kadın 16 dağcının katıldığı tırmanışta zirveye ulaşan hemşire Yiğit, burada Türk bayrağı ile 'Sağlıkta şiddete hayır' yazılı pankart açtı. Sağlık çalışanlarının, çok zor şartlar altında görev yaptığını ifade eden Hatice Bolat Yiğit, “Sağlıkta şiddete ‘dur’ demenin yanında her türlü şiddet olayına 'dur' demeliyiz. O yüzden zirvede buna dikkat çeken pankartımızı açtım. Kösedağ tırmanışımızda da kadına karşı şiddete dikkat çekmiştik" dedi.

 

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#Ağrı#Hemşire#Hatice Bolat Yiğit

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