'Sağlıkta Farkındalık Ödülü' Ahmet Hakan’a

Haberin Devamı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından bu yıl ilk defa verilen “Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane” ödülleri sahiplerini buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törende bilim, medya ve spor dalında ödüller verildi. Ödül töreninde konuşma yapan Mustafa Varank, pandemi döneminde Türkiye’nin örnek olacak bir sınav verdiğini belirterek, “Bizi ziyaret eden devlet adamları bize nasıl başardığımızı sordu” diye konuştu.

'HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM'

Ödül töreninde sağlık alanında dereceler yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlilerine ödüller verildi. Bunun yanında spor dalında başarı elde eden üniversite öğrencileri de törende ödül aldı.

Medya dalında “Sağlıkta Farkındalık Ödülü” Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a verildi. Ödülü Hürriyet Gazetesi İstihbarat Şefi Eyüp Serbest, Bakan Varank’ın elinden aldı. Serbest yaptığı konuşmada “Ahmet Hakan adına hepinize teşekkür ederim” dedi.