Sağlıkçılara grafitili teşekkür

Grafitiler arasında Almanya’da COVID-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in de resimleri yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla onların en çok kullandıkları yollar üzerine yaptırdığı grafitilerde sağlık çalışanları birer kahraman olarak resmedildi.





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