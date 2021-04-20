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Gündem
Rıza ÖZEL/ ANKARA
Haber Giriş: 20.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sağlıkçılara grafitili teşekkür

Rıza Özel
Rıza Özel
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Rıza Özel
Rıza Özel
Sağlıkçılara grafitili teşekkür

Başkentte Ankara Şehir Hastanesi’nin çevresindeki tüm alt geçitler, sağlık çalışanlarını sembolize eden grafitilerle donatıldı.

Grafitiler arasında Almanya’da COVID-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in de resimleri yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla onların en çok kullandıkları yollar üzerine yaptırdığı grafitilerde sağlık çalışanları birer kahraman olarak resmedildi.

Sağlıkçılara grafitili teşekkür

Sağlıkçılara grafitili teşekkür

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Rıza Özel
Rıza Özel
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