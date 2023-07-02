Sağlık Bakanlığı'ndan trafik kazalarına ambulans helikopterli önlem

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Sağlık Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 Acil sağlık hizmeti personeli ile 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personelinin görev yapacağını duyurdu. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere ülke genelinde çevreyolu bağlantı noktalarında, sağlık tedbiri alarak acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek için helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekiplerin hazır bekletileceği ifade edildi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde otoyollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı helikopter ambulans hazır bekletilirken, Osmangazi Köprüsü, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun kesiştiği noktalar ambulans helikopterden görüntülendi.

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“SAĞLIK BAKANLIĞI OLARAK TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurgül Çiğdem, “9 günlük bayram tatili boyunca trafikte yoğunluğunda artış olacağını bildiğimiz için, öncesinde ve bayram boyunca ve bayram boyunca oluşabilecek trafik kazaları sebebiyle de, Sağlık Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık büyükşehirlerin girişlerinde İstanbul da dahil olmak üzere sağlık tedbir ekiplerimizi konuşlandırdık. Hava ambulansımız, 112 kara ambulansımız, motorize ve UMKE ekiplerimiz tedbir alanında beklemekte. Aynı zamanda bu girişlerin dışında İstanbul içinde de trafik kazalarında artış yaşanacağı beklendiği için otoban kenarlarında 112 ve UMKE ekiplerini konuşlandırdık. Amacımız daha hızlı varmak ve hastanın naklini sağlamak. Trafik kazalarında ilk müdahale önem arz etmekte. Hem ilk müdahalenin yapılması hem de yanlış müdahalenin önlenmesi için hızlı bir şekilde olay yerine varmamız gerekmekte. Bu yüzden de bu şekilde tedbirlerimizi aldık. Şu ana kadar ciddi bir olayda yaşanmadı. Oluşabilecek her türlü kazada Sağlık Bakanlığı olarak elimizden geleni yapmış bulunmaktayız" dedi.