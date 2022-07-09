Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun

Haberin Devamı

HEMEN YEMEYİN: Bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilebiliyor. Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk yaratır. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çekenler eti 24 saat bekletmeden tüketmemeli.

SEBZEYLE PİŞİRİN: Etler mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmeli veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze, salata, meyve, taze sıkılmış meyve suları tüketilmeli.

KÜÇÜK KÜÇÜK SAKLAYIN: Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarılmalı ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalı.

Haberin Devamı

-18’DE 3-4 AY: Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise 3-4 ay süreyle saklanabilir.

KÖMÜR GİBİ YAKMAYIN: Etler mangal yapılacaksa, kömürleşecek şekilde kızartılmamalı. Kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır.

YAĞ EKLEMEYİN: Kurban Bayramı’nın geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk, içyağı eklemeden, kendi suyunda, kısık ateşte pişirme yapılmalı.

SAKATATA DİKKAT: Genel olarak sakatat tüketimi de Kurban Bayramı’nda artıyor. Kolesterol yüksekliği olanlar ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalılar.

AKŞAM YEMEYİN: Kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam ise sebze, kuru baklagil gibi posalı yemekler tercih edilmeli.

‘İLK GÜN YAPMAYIN’

LEZZETLİ kavurma yapmanın püf noktalarını anlatan şef Emre Öztürk, etin lokum gibi yumuşak olması için bir gün önceden zeytinyağıyla marine edilmesini önerdi. Öztürk, hayvanın tranç bölümünden alınan etten yapılan kavurmanın lezzetli olması için soğan katılmasını, baharatların da en son eklenmesini tavsiye etti. Kurban Bayramı’nda hayvan kesilir kesilmez eti sert olacağı için ilk gün kavurma yapılmasını önermeyen Beykent Üniversitesi Aşçılık Programı Başkanı şef Emre Öztürk, “Kavurmanın piştikten sonra 2 gün içerisinde tüketilmesi gerekir. Eğer uzun zaman saklamak istiyorsak, kavanozlara koyup ters çevirerek derin dondurucuda donmaya bırakmalıyız. Bu şekilde konserve etkisi yarattığımız donmuş kavurmaları rahatlıkla uzun süre tüketebiliriz” diye konuştu. (Gül KABA - Kubilay ÖZEV / DHA)

Haberin Devamı

KÖPEKLERE ÇİĞ ET YEDİRMEYİN

SAĞLIK Bakanlığı'nın bir uyarısı da atıklarla ilgiliydi: "Hayvanlarla fazla temas, bazı zoonotik hastalıklara (hayvanlardan insanlara bulaşan ve hastalık yapabilen) maruz kalma riskini arttırıyor. Hastalık insanlara etçil hayvanlar, özellikle de köpekler tarafından bulaştırılıyor. Hasta hayvanların kesilmesi ve pişmemiş kistli sakatatlarının köpeklere yedirilmesi, hastalığın tekrar köpeklere bulaşmasına neden oluyor ve böylece bir döngü meydana geliyor. Bu nedenle, pişmemiş kistli organların köpeklere yedirilmemesi, derin çukurlara gömülmesi bu döngünün kırılmasında hayati öneme sahip.”