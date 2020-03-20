Sağlık Bakanlığı'ndan 'koronavirüs' genelgesi: Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi

"Pandemi hastanesi" olarak belirlenen kuruluşlarda 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunma şartı aranacak. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıklar uzmanı hekimlerden en az 2'si olan hastaneler Pandemi Hastanesi kabul edilecek. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek. Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek ve üniteler bu vakalar için rezerve edilecek.