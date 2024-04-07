Sağlık Bakanlığı’ndan kemoterapi uyarıları

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, kemoterapi sırasında saç dökülmesinin geçici bir yan etki olduğu vurgulanarak şu önerilerde bulunuldu:

- SAÇINIZI KISA KESTİRİN: Saçlarınız dökülmeden önce mümkün olduğunca kısa kestirilebilir.

- SERT ŞAMPUANDAN KAÇININ: Sert şampuanlar kullanmaktan kaçınılmalı. Saçlar besleyici bir şampuanla yıkanmalı.

- YUMUŞAK HAVLUYA SARIN: Saçlarınızı yumuşak bir havluyla kurulayın.

- AŞIRI TARAMAYIN: Kafa derisinde tahrişi önlemek için yumuşak fırçalar tercih edilmeli. Saçlarınızı aşırı taramayın.

- SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANMAYIN: Saç kurutma makinesi kullanılmamalı. Saçlar dökülürse, bunu kapatmak için peruk takılabilir.

- SOĞUKTA ŞAPKA TAKIN: Kemoterapi alınan dönemde cilt hassas olur. Bu nedenle dış etkenlere karşı korunma önlemi almak gerekebilir. Soğuktan şapka ya da eşarp takarak korunulabilir. Uyurken de kafa derisine zarar vermeyecek yumuşak bir eşarp takılabilir.

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- GÜNEŞ KORUYUCU SÜRÜN: Saç döküldükten sonra, dışarı çıkarken güneş koruyucu krem sürülmeli.

SAÇ DÖKÜLMESİ GEÇİCİ 2-3 HAFTADA UZAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, önemli noktalara da dikkat çekildi: “Kemoterapi, kanser hücreleri ile beraber saç hücrelerini de etkiler. Bunun sonucunda saçınız veya vücudunuzdaki diğer tüyler dökülebilir. Saç dökülmesi kemoterapinin en sık görülen yan etkilerinden biridir. Saçlar kemoterapi bittikten 2-3 ay sonra uzamaya başlar. Saç dökülmesinin geçici bir yan etki olduğu unutulmamalı. Saçlar ilk çıktığında daha düz ya da kıvırcık olabilir, rengi farklı olabilir. Ancak daha sonra eski haline dönecektir.”