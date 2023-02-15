Sağlık Bakanlığı’ndan ‘afet’ kitapçığı

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Sağlık Bakanlığı, deprem sonrası halk sağlığı ve sağlık personeline yönelik bilgiler içeren kitapçıklar hazırladı. Kitapçıkta, bölgedeki bebeklerin hastalıklar ve salgınlardan nasıl korunması gerektiği de anlatıldı:

HAYAT KURTARICI MÜDAHALE

“Emzirme hayat kurtarıcı bir müdahaledir ve küçük bebekler için en büyük korumayı sağlar. Anne sütü alamayan küçük çocuklar afet sonrasında enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelirler. Afet durumlarında çocuk ölümleri, ishal, solunum yolu hastalıkları ve yetersiz beslenme nedeniyle ortalamanın 2 ila 70 katı kadar yükselebilir. Bu yüzden emzirme, tüm zor durumlarda öncelikle tercih edilen bebek beslenme şekli olmaya devam etmelidir. Olağanüstü durumlarda bebekler için en güvenilir besin kaynağı anne sütüdür. Beslenmesi bozuk, zayıf bünyeli anneler de bebeklerini başarı ile emzirebilirler. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar hem annede hem de bebekte stresin azalmasına da yardımcı olur.

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MAMALARA DİKKAT

Bebek mamaları, ihtiyacı olan bebekler için gerekli ve önemli olmakla birlikte, anne sütü alabilen bebekler için gereksiz ve hatta sağlıksızdır. Acil ve afet durumlarında bu tip bebek beslenmesi ürünlerinin kontrolsüz olarak dağıtımları yarardan çok zarara neden olur. Anne sütü, felaket durumlarında bebekleri kirli, mikroplanmış sularla bulaşacak hastalıklardan korur. Toplu olarak gelişen ve öldürücü olabilecek ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.”

Hatay’daki evleri depremde hasar gören Işıl Özdemir, ‘Defne’ adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi. Asena Topaloğlu da ikinci çocuğu Ela’yı kucağına aldı.

BULANIK SUYU TÜLBENTTEN SÜZÜN

- Yetkililerin uyarılarına mutlaka dikkat edilmesi gerektiği belirtilen kitapçıklarda, sularla ilgili de şu tavsiyelerde bulunuldu: “Öncelikle ambalajlı suları tercih edin, ambalajlı sulara erişim sağlanamıyorsa, su bir kaba alınarak fiziki olarak kontrol edilmeli. Bulanıklık, partikül maddeler bir tülbent vasıtasıyla süzgeçten geçirildikten sonra bulanıklığı giderilinceye kadar bekletilmeli. Kabın üst kısmında kalan su alınıp kaynatılıp, soğutulduktan sonra kullanılmalı. Çocukların su birikintilerinde oynamasına izin verilmemeli.”