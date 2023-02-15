Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘afet’ kitapçığı

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanlığı#Afet Kitapçığı#Depremzede Anne Bebek
Sağlık Bakanlığı’ndan ‘afet’ kitapçığı
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesinde hastalıklara ve salgınlara karşı dikkat edilmesi gereken kuralların yer aldığı kitapçıklar hazırladı. Sağlık personeline yönelik hazırlanan kitapçıklarda, bebeklerin enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı emzirilmesi gerektiği vurgulandı: “Emzirme hayat kurtarıcı bir müdahaledir, en büyük korumayı sağlar.”

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, deprem sonrası halk sağlığı ve sağlık personeline yönelik bilgiler içeren kitapçıklar hazırladı. Kitapçıkta, bölgedeki bebeklerin hastalıklar ve salgınlardan nasıl korunması gerektiği de anlatıldı:

HAYAT KURTARICI MÜDAHALE

“Emzirme hayat kurtarıcı bir müdahaledir ve küçük bebekler için en büyük korumayı sağlar. Anne sütü alamayan küçük çocuklar afet sonrasında enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelirler. Afet durumlarında çocuk ölümleri, ishal, solunum yolu hastalıkları ve yetersiz beslenme nedeniyle ortalamanın 2 ila 70 katı kadar yükselebilir. Bu yüzden emzirme, tüm zor durumlarda öncelikle tercih edilen bebek beslenme şekli olmaya devam etmelidir. Olağanüstü durumlarda bebekler için en güvenilir besin kaynağı anne sütüdür. Beslenmesi bozuk, zayıf bünyeli anneler de bebeklerini başarı ile emzirebilirler. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar hem annede hem de bebekte stresin azalmasına da yardımcı olur.

Haberin Devamı

MAMALARA DİKKAT

Bebek mamaları, ihtiyacı olan bebekler için gerekli ve önemli olmakla birlikte, anne sütü alabilen bebekler için gereksiz ve hatta sağlıksızdır. Acil ve afet durumlarında bu tip bebek beslenmesi ürünlerinin kontrolsüz olarak dağıtımları yarardan çok zarara neden olur. Anne sütü, felaket durumlarında bebekleri kirli, mikroplanmış sularla bulaşacak hastalıklardan korur. Toplu olarak gelişen ve öldürücü olabilecek ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.”   

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘afet’ kitapçığı

Hatay’daki evleri depremde hasar gören Işıl Özdemir, ‘Defne’ adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi. Asena Topaloğlu da ikinci çocuğu Ela’yı kucağına aldı.

BULANIK SUYU TÜLBENTTEN SÜZÜN

- Yetkililerin uyarılarına mutlaka dikkat edilmesi gerektiği belirtilen kitapçıklarda, sularla ilgili de şu tavsiyelerde bulunuldu: “Öncelikle ambalajlı suları tercih edin, ambalajlı sulara erişim sağlanamıyorsa, su bir kaba alınarak fiziki olarak kontrol edilmeli. Bulanıklık, partikül maddeler bir tülbent vasıtasıyla süzgeçten geçirildikten sonra bulanıklığı giderilinceye kadar bekletilmeli. Kabın üst kısmında kalan su alınıp kaynatılıp, soğutulduktan sonra kullanılmalı. Çocukların su birikintilerinde oynamasına izin verilmemeli.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Bakanlığı#Afet Kitapçığı#Depremzede Anne Bebek

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem