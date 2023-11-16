Sağlık Bakanlığı uyardı: Onların ürünlerini almayın

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Uygunsuzluk gerekçesi ile toplam para cezası ise 214 bin 50 lira olarak uygulandı. 35 bin 763 adet sahte-taklit olduğu belirlenen parfüm ve krem, Kozmetik Kanunu uyarınca imha edildi. TİTCK, el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabun gibi 22 üründen 13’ünün de uygunsuz olduğunu bildirdi. Bunların 6’sı risk taşıyan ürün, 7’si ise teknik düzenlemeye aykırı olarak tespit edildi. Uygunsuzluk gerekçesi ile 583 bin 898 lira para cezası uygulandı. Söz konusu ürünler, TİTCK tarafından geri çektirilerek imha edildi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, “İnternet ortamında sosyal medya üzerinden fenomenlerin önerisiyle pazarlanan kimin ürettiği ve sattığı belli olmayan kişisel bakım ve kozmetik ürünlerini almayın” uyarısında bulundu.