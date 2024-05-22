Sağlık Bakanlığı uyardı: Günde 5 gramdan fazla tuz tüketmeyin

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“Dünya Tuza Dikkat Haftası”nda, Sağlık Bakanlığı’ndan aşırı tuz kullanımına yönelik uyarı geldi. Fazla tuz tüketmenin ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirten Bakanlık, konuyla ilgili şunları aktardı: “Vücutta sıvı dengesinin ve dolayısıyla kan basıncının düzenlenmesinde, asit-baz dengesinin sağlanmasında ve sinir-kas sisteminde uyarıların iletilmesinde tuzun önemli görevleri bulunuyor. Ancak aşırı miktarda tüketildiğinde birçok sağlık problemine neden oluyor ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bir halk sağlığı problemine dönüşüyor. Dünyada ölümlerin yarıdan fazlasına bulaşıcı olmayan hastalıklar neden olurken, bunların yüzde 30’unu kalp-damar hastalıkları oluşturur. Bu hastalıklar için en önemli değiştirilebilir risk faktörleri, aşırı tuz tüketimini de kapsayan sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yetersizliği, sigara ve alkol kullanımıdır.

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AŞIRI KULLANIMI SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLER

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon), kalp-damar hastalıklarının en önemli risk faktörüdür ve dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 13’ünden sorumludur. Kan basıncı seviyesinin en önemli belirleyicisi, diyetle alınan sodyum yani tuz miktarıdır. Yüksek sodyum (günde 2 gramdan fazla) ya da tuz (günde 5 gramdan fazla) tüketimi, yüksek kan basıncı, artmış kalp hastalıkları ve inme riski oluşturur. Günümüzde yapılan son çalışmalarda da fazla tuz kullanımı ve sağlık etkileri benzer sonuçlar verir. Tuz tüketiminin azaltılması kan basıncının düşürülmesi ve dolayısı ile inme, kalp-damar hastalıkları ve böbrek hastalıkları riskini azaltmasında en etkili yöntemlerden birisidir. Günde 5 gramdan daha az tuz alımı, inme riskini yüzde 23, kalp-damar hastalıkları genel hızını yüzde 17 azaltır.”

İKİ KAT FAZLA KULLANIYORUZ

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Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: “2011 yılından beri Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı uygulanıyor. Yapılan müdahaleler sonucunda 2017 Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’nda günlük kişi başı tuz tüketimi 10.2 gram olarak saptandı. Halen ülkemizde önerilen miktarın iki katı tuz tüketimi olup “Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı uygulanması devam etmelidir.”