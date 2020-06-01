Sağlık Bakanlığı, sitelerdeki yüzme havuzlarında alınacak Corona Virüs önlemlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne 33. madde olarak "Site Havuzlarında Alınması Gereken Önlemler" eklendi.

Rehberde, Kovid-19'a neden olan virüsün, insanlara havuzlardan bulaştığına ilişkin veri bulunmadığı ancak çok sayıda kullanıcının bir araya geldiği ortamlar olması nedeniyle havuzların, Kovid-19 bulaşma açısından risk teşkil edebileceği kaydedildi.

Rehberde, güvende olmak için buralardaki kalabalık alanlardan uzak durulması, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, "Sosyal mesafenin korunamamasının yanı sıra havuz kenarı, basamaklar ve korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları gibi temas riskinin olduğu yüzeyler, hastalığın bulaşması açısından risk taşımaktadır. Bu alanlar sıklıkla temizlenmelidir. Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve burna dokunmaktan kaçınmak ve elleri su ve sabunla yıkamak ya da el antiseptiği kullanmak gerekir." bilgisine yer verildi.

Kovid-19 virüsü, dezenfektanlara karşı duyarlı olduğundan bu havuzların rutin olarak ve aksatılmadan dezenfeksiyonunun yapılmasının önemi vurgulanan rehberde, "Havuzlara yönelik yapılan dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için havuz suyunda Sağlık Bakanlığından ruhsatlı dezenfektan ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalı. Evlerinde özel havuzları bulunanlar, her zaman beraber yaşadıkları aileleri ile havuzu kullanmaları halinde, havuz suyunun dezenfeksiyonuna özen göstermeleri dışında başkaca bir önlem almalarına gerek yok." uyarılarında bulunuldu.

"Çalışan personel hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafeye uymalı"

Çalışan personele yönelik önlemler kapsamında, site havuzlarında, havuz ve çevresindeki alanda Kovid-19 ile ilgili en az bir sorumlu personel olması gerektiği ifade edilen rehberde, diğer tedbirlerden bazıları şöyle sıralandı:

"- Site yönetimince görevli personelin, Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalı.

- Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, tanı alan veya temaslısı olan personel çalıştırılmamalı. Personele günlük ateş ölçümü yapılmalı.

- Çalışan personel, kuralına uygun maske takmalı.

- Çalışan personel, hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafeyeuymalı.

- Eldivenin doğru kullanılmaması, Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar kart, para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalı. Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı.

- Çalışan personel, dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli."

Kapalı ve açık havuzlarda uygulanan "Yüzme Havuzlarının Tabi OlacağıSağlık Esasları ve Şartları Hakkındaki Yönetmelik"e uyulması gereğine dikkat çekilen rehberde, günde 2 kez ölçülen parametrelerin, panoya asılması ve gerektiğinde gösterilmek üzere kayıt altına alınması istendi.

"Canlandırma işleminde ağızdan ağıza solunum tercih edilmemeli"

Cankurtaranların bulundurması gereken kişisel koruyucu ekipmanların mutlakaFFP2/N95 maske, eldiven, yüz koruyucu olduğu vurgulanan rehberde, canlandırma işlemi için suni solunum maskesi, balon ventilasyon bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Cankurtaranların, canlandırma ve ilk yardım gibi Kovid-19 açısından yüksek riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışmasının önemine işaret edilen rehberde, "Cankurtaranlar; canlandırma ve ilk yardım işlemleri, 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka FFP2/N95 maske kullanmalı, ayrıca eldiven ve yüz koruyucu kullanması da gereklidir. Canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılmalı, ağızdan ağıza solunum tercih edilmemeli." bilgisine yer verildi.

"Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler paylaşılmamalı"

Site sakinlerinin, havuz alanına ilk girişte görevli tarafından günlük ateş ölçümlerinin yapılması, sosyal mesafeye dikkat (en az 1,5 metre) konusunda uyarılması gerektiği aktarılan rehberde, el hijyenin önemine dikkat çekildi.

Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve havuz oyuncakları getirmesi ve kullanmasının teşvik edilmesinin önemi vurgulanan rehberde, diğer tedbirlerden bazıları şu şekilde yer aldı:

"- Havlular kişiye özel olmalı. Havlu, bornoz, peştamal gibi tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalı.

- Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve burna dokunulmamalı, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalı.

- Kullanıcılar, yüzme havuzuna girmeden önce duş almalı ve el, ayak dezenfeksiyonu yapmalı.

- Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler paylaşılmamalı.

- Kovid-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmamalı.

- Kovid-19 ishal belirtileriyle de seyredebileceğinden özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış (dışkı kontrolü olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri olan bebek/çocuklar bu alanlara alınmamalı. Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından, bu alanlar, ebeveyn gözetiminde kullanılmalı."

"Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite ayarlanmalı"

Havuzlarda genel önlemler doğrultusunda da Kovid-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren tablonun görünür yerlere yerleştirilmesi gerektiği belirtilen rehberde, "Bu alanlarda kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalı. Girişte ve belirli noktalarda el yıkama lavaboları oluşturulmalı ya da alanların girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve her zaman dolu olması sağlanmalı. Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalı." bilgisine yer verildi.

Rehberde, havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri gibi uygulamaların yapılmaması istenirken, öne çıkan diğer tedbirlerden bazıları şöyle:

"- Duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilmeli.

- Kullanıcıların, yüzme havuzuna girmeden önce duş alabilmelerini ve el, ayakdezenfeksiyonu (hijyen bariyeri) yapabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılmalı.

- Havuzlarda, çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmeli. Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite ayarlanmalı.

- Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olmalı. Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalı. Yıkanabilir/ silinebilir minderler kullanılmalı ve her kullanımdan sonra temizlenmeli.

- Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilmeli, dolaplar her kullanımdan sonra temizlenmeli.

- Site yönetimi ya da sorumlu havuz işletmesi tarafından sunulan bornoz vehavlular ambalajlı olmalı, günlük olarak değiştirilmeli. Bornoz, havlugibi tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalı.

- Bu alanlardaki kafe ve restoran benzeri hizmet bölümleri, Kovid-19 kapsamındaki 'Restoran, Lokanta, Kafe ve Yeme-İçme İşletmelerinde Alınması Gereken Önlemler'e uymalı."

Havuzların genel temizliğinin, her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılması gereğine işaret edilen rehberde, toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Rehberde, havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için ilgili mevzuata uyulması gerektiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"- Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı.

- Temizlik sonrasında personel, maske ve eldivenlerini çıkarıp işletmedeki çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

- Sık dokunulan yüzeylerin temizliğine, banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli.

- Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonratemizlenmeli."

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