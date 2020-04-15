Sağlık Bakanı söyledi tüm Türkiye merak etti! Bilim kurulu üyesi böyle açıkladı…

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, virüsle mücadelede gelinen son aşamayı Hürriyet.com.tr'ye değerlendirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün açıklanan rakamları yorumlayan Yamanel sürecin iyiye doğru gittiğini ancak vatandaşların rehavete kapılmadan tedbirleri uygulamaya sıkı bir şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Yamanel, yoğun bakımdaki tedavi süreçlerinin detaylarına da değinerek, virüsle mücadelede filyasyon uygulamasının önemini anlattı.



Son durum nedir? Vaka artış hızı düşmeye başladı dedi Sağlık Bakanı ne anlama geliyor bu?



Yani hızı azaldı. Artış devam etmesine rağmen artış hızı azaldı bu güzel bir şey kontrole doğru gittiğimizin göstergesi olabilir. Bu nedenle bizim için önemli yavaş yavaş o pik noktaya geleceğimizi düşünüyorum ben de. Özellikle iyileşen hastaların artması ve yoğun bakıma giren ve entübe hastaların da azalması bu önemli bir gösterge.

Vaka artış hızındaki düşüşün Türkiye’de dördüncü haftada yakalanması ne anlama geliyor?



Bu bizim daha kontrollü gittiğimizi ve aldığımız önlemlerin isabetli olduğunu gösteriyor. Daha kısa sürede bu salgını kontrol alacağımızın göstergesi ama kontrolleri azaltıp aldığımız önlemleri gevşetirsek bazı ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de ikinci bir pik yapmaya doğru gidebiliriz. Aldığımız tedbirleri o yüzden sonuna kadar uygulamamız gerekiyor. İyi yoldayız şu anda eğer böyle devam edersek salgını çok kısa zamanda kontrol altına alabiliriz.



Eğer bir gevşeme söz konusu olursa Güney Kore’de yeni vakalar artmaya başladı mesela biz de o tip bir sıkıntı olabilir.



'Filyasyonla başardık' dedi Sağlık Bakanı bu durumu... ‘Filyasyon’ ne demek bir kez daha bize açıklar mısınız?



Filyasyon bir defa pozitif çıkan vakanın etrafını yani ona temas etmiş olanları bizim ekiplerimiz tarıyor bu temaslının temaslılarını da tarıyorlar baya büyük bir çember taranıyor. Ve bu hastalığa yakalanmışlar mı bakıyorlar ve onları da izolasyon altına alıyorlar. Bu da salgın sınırlamasında en önemli stratejilerden bir tanesi bu, bunu yaptığımız için zaten vaka sayı hızlarımız yavaş yavaş azalmaya başladı. Bu durum salgınların kontrolünün temel taşıdır.



Özellikle İstanbul’da çok fazla miktarda bu konu ile ilgili ekip oluşturuldu.