Sağlık Bakanı Koca'dan Beykozlulara hastane müjdesi

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Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine yönelik İstanbul’da ziyaretlerine devam eden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Beykoz'da esnaf ziyareti etti. Bakan Koca, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'da eşlik etti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın Rüzgarlıbahçe Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra cami çıkışında vatandaşlarla selamlaştı. Camiinin avlusundaki çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle kadınlara çiçek dağıtan Bakan Koca, gençlerle bir araya geldi.

Cami çıkışında vatandaşlarla konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "2 hafta önce kanun değişti. Orada hastane koordinasyon kurulu, kurulacak diye bir kanun geçti. Başhekim ile birlikte hastaneyi yönetecek olan bir yönetim kurulu olsun istiyoruz. Bu yönetim kurulu etkili bir kurul olarak faaliyet göstersin istiyoruz. Bundan sonraki süreçte özellikle hastanenin verimliliğini gösteren on tane kriter olacak. Bu hizmeti verirken eğer ortalamanın üstünde bu hizmeti verebiliyorsa hastayı memnun edebiliyorsa başhekimden başlayarak bütün yöneticilere bir teşvik verelim diyoruz. Mesela Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesi ortalamanın üzerinde hizmet veremeyen ve yöneticileri de teşvik alamayan bir hastaneyse o bizim için alarm işaretidir" dedi.

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BEYKOZ'A YENİ HASTANE

Konuşmasına devam eden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Beykoz'un ihtiyacının 150 - 200 yataklı bir hastane olmadığını şehir hastanesi konseptinde bir hastanenin ihtiyaç bunun için de küçük bir yerin buna imkan sağlamayacağını bildiğimiz için o nedenle başkanımla Beykoz'da geniş daha büyük şehir hastanesi konseptini veren bir hastane için uğraştık. Küçük bir hastane yapmayalım. Kendine yeter bir sağlık hizmetine kavuşması gerekir dedik. İnşaatıyla birlikte orası 500 yataklı ve tek odalı bir şekilde bu ay sonunda ihalesi yapılacak. 219 yoğun bakım odasının olduğu bir yer. Toplamda muhtemelen 800 yataklı bir hastane olarak fonksiyon gösterecek. Yaklaşık 2 buçuk yıl sonra Beykozumuz yeni hastanesine kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu.

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