Sağlık Bakanı Koca, yan dal mecburi hizmet düzenlemesini anlattı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Sultangazi'de bir dizi programa katıldı. Bakan Koca öğle namazının ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu. Koca, daha sonra Sultangazi Belediyesi'nin Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılış programının ardından Fahrettin Koca Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bina Onkoloji Tanı ve Tedavi Hastanesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Koca'ya incelemeler sırasında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve partililer eşlik etti.

"12 AMELİYATHANESİ, 63 YOĞUN BAKIMI OLACAK"

İncelemelerin ardından hastane hakkında bilgiler veren Koca, "54 bin metrekare kapalı alanlı bir bina. Daha önce diş hastanesi olarak planlanmıştı. Bu bina sayın başkanımızın da bu noktada gayretleriyle Sağlık Bakanlığımıza geçmiş oldu. Proje değişikliği yapıldı. Gelecek ay için yapım ihalesine başlanacak. Özellikle bu binayı Sultangazi için çok büyük ihtiyaç olarak gördüğümüz onkoloji hastanesi olarak planlıyoruz. Burada onkolojiyle ilgili bütün teknik altyapıların yeterli olduğu ve özellikle hem linac hem kemik iliği nakli hem de Brakiterapi'nin de yapıldığı bir onkoloji hastanesi olacak. İçinde aynı zamanda 12 ameliyathanesi, 63 yoğun bakımı olan bir hastane olacak. Biz önümüzdeki bir yıl içerisinde özellikle hızla bu hastanemizi bitirmek istiyoruz. Bununla ilgili yatırım ödeneğini de, maliyetini de yıl sonuna doğru Aralık ayının son günlerinde bütçemizden valiliğe aktardık ve bir milyara yakın maliyetle ilgili bu aktarım yapıldı. YİKOB (Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı) üzerinden gelecek ay ihalesini yapmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

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"YAN DAL UZMANLIK İÇİN ZORUNLU OLAN MECBURİ HİZMET KALDIRILACAK"

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Yan dal mecburi hizmetle ilgili yapılacak düzenlemeyi aktaran Koca, "Yan dalla ilgili mecburi hizmet konusunda şöyle bir düzenlemeyi planlıyoruz. Yan dal uzmanlığıyla ilgili özellikle ana dal uzmanlığından sonra, yan dal uzmanlığını kazanınca hemen başlayabilmeyi, devamında olan mecburi hizmetle ilgili luk taşımamayı, kalan mecburi hizmetin olmadığı ve bu mecburi hizmetin kaldırıldığı bir düzenleme meclis açıldığında gündeme gelmiş olur. Özetle şu an yan dal uzmanlığı kazandıktan sonra mecburi hizmetin yarısını tamamlayınca başlayabiliyorsunuz. Yapmak istediğimiz düzenlemeyle yan dal uzmanlığını, ana dal uzmanlığından sonra kazandıktan itibaren hemen başlayabilecekler. Başladıktan sonrası için kalan mecburi hizmeti de kaldırmış oluyoruz. Yani sorumlu kılmıyoruz" ifadelerini kullandı