Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileri ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta en çok vaka artışının yaşandığı yüksek riskli illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz." notunu paylaştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara