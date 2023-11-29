Sağlık Bakanı Koca açıkladı... Bugün Gazze’den 26 hasta getirilecek

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Bugün Milli Savunma Bakanlığının bir uçağının ağırlıklı tıbbi malzeme ve ilaçlardan oluşan ekipmanı Mısır’a ulaştırmak üzere hareket ettiğini belirten Koca, “3 ülkenin koordinasyon ekibi hasta transferi için yakın iş birliği içinde. Bugün 26 hasta ve 24 refakatçiyle birlikte toplam 50 kişiyi getireceğimizi planladık. En küçüğü 7 aylık olmak üzere çocuk ve genç ağırlıklı. Etlik Şehir Hastanesi ve Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavilerine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tedavisine devam edilen 63 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini söyleyen Koca, “Yoğun bakımda tedavisine devam eden 7 hastamız var. Bir tanesi entübe edildi. Onun dışında diğer hastalarımız yakın takipte” dedi.