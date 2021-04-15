Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'koronavirüs aşıları çöpe gitti' iddialarına yanıt!

Bakan Koca, 'koronavirüs aşıları çöpe gidiyor' iddialarına Twitter'dan yanıt verdi.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir."

Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2021

BAKAN KOCA'DAN HÜRRİYET'E ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Öte yandan, Ramazan ayına yönelik iki haftalık kısmi kısıtlama kararlarıyla ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Bakan Koca, şunları söyledi:

“Haziran sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedefliyoruz. Şu anda Sinovac, BioNTech ve Sputnik dahil aşı diplomasisini hızlandırdık. Toplumsal bağışıklığı arttırmak amacıyla yerli aşı çalışmalarında da son aşamaya geldik. Alınan tedbirlerle birlikte haziran ayında vaka ve ölüm sayılarında gözle görülür gerileme bekliyoruz.

AŞILAR ÇÖPE GİTMEDİ

Sağlık çalışanlarının yüzde 14’ü, 65 yaş üstünün yüzde 23.6’sı halen aşı yaptırmadı. Randevusuna gitmeyenler nedeniyle aşılar çöpe gitmedi. Aşı yaptırmayanların ikna edilmesi ve aşı olmalarını sağlamak için ikna ekibi kuracağız. Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz. Böylece aşılarını yaptırmayanların neden aşı olmadıklarını öğreneceğiz.”

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