Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: 'Suçumuz yok, sorumluluğumuz var'

Bakan Koca Twitter hesabından Gökhan Özoğuz'un tweet'ini alıntılayarak şu mesajı paylaştı:

"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara