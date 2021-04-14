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GeriGündem Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: 'Suçumuz yok, sorumluluğumuz var'
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Gündem
Haber Giriş: 14.04.2021 - 23:30 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: 'Suçumuz yok, sorumluluğumuz var'

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Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: 'Suçumuz yok, sorumluluğumuz var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un pandemi yönetimine ilişkin eleştirisine yanıt verdi.

Bakan Koca Twitter hesabından Gökhan Özoğuz'un tweet'ini alıntılayarak şu mesajı paylaştı:

"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."

Bakan Kocadan Gökhan Özoğuza yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var

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