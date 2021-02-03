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Gündem
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ‘Mutasyonda artış sürüyor’

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ‘Mutasyonda artış sürüyor’
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Beştepe’de önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde vakalarda yükseliş gördüklerini belirtti.

Koca, “Koronavirüste vaka sayısı hâlâ 6-7 bin bandında bulunuyor. Halbuki bu hafta 4-5 bin bandını görmeliydik. Bu yükselişte, sömestr tatilinin ve aşıların gelmesi nedeniyle toplumda oluşan rehavetin etkisi var” dedi.

İL İL ARTIYOR

Mutant virüste artış olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, şu bilgileri verdi: “Açıkladığımız 128 rakamının çok üstüne çıktık şu anda. İl il artış sürüyor. Mutant virüsün daha kolay bulaştığını ve belirtinin daha erken çıktığını görüyoruz.” 

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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