Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ‘Mutasyonda artış sürüyor’

Koca, “Koronavirüste vaka sayısı hâlâ 6-7 bin bandında bulunuyor. Halbuki bu hafta 4-5 bin bandını görmeliydik. Bu yükselişte, sömestr tatilinin ve aşıların gelmesi nedeniyle toplumda oluşan rehavetin etkisi var” dedi.

İL İL ARTIYOR

Mutant virüste artış olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, şu bilgileri verdi: “Açıkladığımız 128 rakamının çok üstüne çıktık şu anda. İl il artış sürüyor. Mutant virüsün daha kolay bulaştığını ve belirtinin daha erken çıktığını görüyoruz.”