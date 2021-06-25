MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağanak yağış sonrası facia! Acı haber geldi
GeriGündem Sağanak yağış sonrası facia! Acı haber geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 18:10 | Son Güncelleme:

Sağanak yağış sonrası facia! Acı haber geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağanak yağış sonrası facia! Acı haber geldi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla suya kapılan Barış Önder (14) ile Mustafa Aslan (14), hayatını kaybetti.

Olay, Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi mezarlığının yakınından geçen dere yatağında meydana geldi. Bölgede sağanak sonrası derenin taşmasıyla Barış Önder ile Mustafa Aslan, suya kapıldı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis ve AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Barış Önder ile Mustafa Aslan, dere içerisinde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı çocuklar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumları ağır olan çocuklar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şiddetli sağanak yağış, Tekirdağ ve Kırklareli'nin bazı kesimlerinde etkili oldu
daha fazla video için

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi