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Sağanak yağış geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı

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#Orhan Şen#Meteoroloji#Hava Durumu
Sağanak yağış geliyor Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 10:05

Rekor sıcaklıkların yaşandığı yaz mevsiminin son günlerini yaşarken sonbahar mevsimine ise yağışlı havayla gireceğiz. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında sağanak yağışın etkili olacağı bölgeleri paylaşarak uyardı.

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Önce el Nino ardından Eyyam-ı Bahur derken Türkiye, günlerce bunaltan sıcak havaların etkisinde kaldı. Sonbahar mevsiminin ilk günlerinde ise sağanak yağış etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımından sağanak yağışın etkili olacağı bölgeleri paylaşıp tarih vererek uyardı. 

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Marmara ve Kuzey Ege de rüzgar poyrazdan kuvvetli. İç Ege, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz yerel sağanak yağışlı. Sıcaklık değişmiyor. Yarın Akdeniz bölgesinde Salı günü Doğu Anadolu'da yağış var.

Marmara'da Eylül 2-4 arası yağış görünüyor.

Bugün pazar İstanbul 31, İzmir öğlen yağmurlu 34, Antalya öğlen yağmurlu 31, Ankara 33 derece. Önümüzdeki hafta ortası sıcaklıklar 1-2 derece yükselir.

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Sağanak yağış geliyor Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şu şekilde olacak:

Güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Marmara ile Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Sağanak yağış geliyor Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu, Ege'nin güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30 - 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

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#Orhan Şen#Meteoroloji#Hava Durumu

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