Sağanak yağış, fırtına, kar, çığ tehlikesi... Meteoroloji hava durumu tahminini paylaştı: Bu illerde bölgelerde oturanlar dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarında yurdun güneydoğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

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Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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4 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Bugün pazar, yağış Marmara'dan ayrılıyor. Ülke genelinde kıyı kesimler ile Güneydoğu kesimlerde yağmur, diğer yerlerde yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde. Konya, Adıyaman, Antalya ve Trabzon yağış kuvvetli. Sıcaklık azalmaya devam ediyor. Marmara'da poyraz etkili.

Yağışlı hava yarın Doğu'ya kayacak. Batı'da 2-3 gün yağış görülmeyecek. Sıcaklıklar yükselmiyor. Bir hafta soğuk hava var.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece boyu aralıklarla devam eden kar, bu sabah saatlerinde de hafif şekilde etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu 7

İzmir: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

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Adana: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 16

Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10