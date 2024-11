Sağanak, fırtına, kar.... Meteoroloji'den 9 ile sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşmeye devam edecek

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir çevreleri Kahramanmaraş'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yarın (Cumartesi) Akdeniz kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde 2 ila 4 derece azalması, Akdeniz kıyılarında önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 İLE SARI KODLU UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarı verilen iller şöyle:

Antalya, Artvin, Aydın, Giresun, İzmir, Manisa, Muğla, Rize, Trabzon

ÇEŞME'DE MASA VE SANDALYELER AKINTIYA KAPILIP SÜRÜKLENDİ

İzmir'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, kentin birçok ilçesinde etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü. Çeşme ilçesinde de sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp, sürüklendi.

'SICAKLIK 2-3 DERECE DAHA DÜŞECEK'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı uyarılar şöyle:

"Bugün sabahtan itibaren İzmir, Manisa ve Aydın'ın batısı ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar, kıyı kesimlerde sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde kuvvetli KKY ve kar şeklinde.

Bugün Marmara'nin güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay'ın kıyısı ile Eskişehir'de sağanak yağışlı. Sıcaklık akdeniz dışında 2-3 derece azalacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kuzey kuvvetli. Yağmur İstanbul'dan ayrılıyor 12 C. İzmir yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C. Ankara ve Edirne bulutlu 12 C. Antalya öğleden itibaren sağanak yağışlı akşam yerel kuvvetli 22C. Erzurum yağmur, KKY ve kar yağışlı 7C."