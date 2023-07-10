Sağanak fena vurdu

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SAMSUN

SEL SULARINA KAPILDI

Samsun’un Çarşamba ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi’nde önceki gün etkili olan sağanakta Abdal Deresi taştı. Odun toplamak için dışarı çıkan engelli Türkan Yılmaz da sel sularına kapıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve arama-kurtarma ekibi gönderildi. Gece aramalar güçlükle yürütüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron da kullanılarak bölgede detaylı arama başlatıldı. Ekipler dün sabah, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta Yılmaz’ın cansız bedenine ulaştı.





BARTIN

DERELER TAŞTI KÖPRÜLER YIKILDI

BARTIN’da Karaçay Deresi’nin taşmasıyla bir fabrikada mahsur kalan 3 işçi ve çok sayıda köpek, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Atılım Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir tekstil fabrikasında da 70 işçi mahsur kaldı. İşçiler helikopter ve iş makineleriyle kurtarıldı. Çok sayıda dere taştı, köprüler yıkıldı, su baskınları ve heyelanlar yaşandı. Amasra Tüneli’nin girişine doğru akan su şelale görüntüsü oluşturdu. İlçeye bağlı Çakraz ve Göçkündemirci köylerinde çok sayıda ev ve tarla su altında kaldı. Göçkündemirci köyünde iş yerlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Karadere Köprüsü’nden geçmeye çalışan bir otomobil köprünün korkuluklarına takıldı.

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BOLU TÜNELİ KAPATILDI

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Bolu Dağı’nın Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana gelen heyelan sebebiyle 1’i TIR, 2’si otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar oluştu. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Araçlar, Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.





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ORDU

CADDELER GÖLE DÖNDÜ



Ordu’da etkili olan sağanak sonrası merkez Altınordu ilçesinde sel meydana geldi. Şehir merkezinde çeşitli noktalarda dereler taştı. Kent merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerinde bulunan bir köprünün korkulukları yıkıldı. Dereden taşan sular cadde ve sokakları göle çevirirken, yollar ağaç parçaları çamur yığınlarıyla doldu. Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve işyerlerini su bastı.

SEL VE HEYELAN

* Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde Ilıksu Deresi taştı. İstanbul-Zonguldak yolunun Ilıksu mevkisinde iki ayrı noktada heyelan oluştu. Zonguldak Çaycuma Havalimanı’na inecek yolcu uçakları, yoğun yağış sebebiyle Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Tren yolu raylarının zemini boşalırken, olayın fark edilmesiyle tren seferleri durduruldu. Zonguldak-İstanbul yolu da ulaşıma kapatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan, Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını meydana geldiğini, acil servisler geçici olarak kullanım dışı kaldığını duyurdu.

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* Düzce’de sağnak Yığılca ilçesi ve yakın köylerde su taşkınlarına neden oldu. Akçakoca ilçesi Kaymakamlığı da dün tüm plajlarda denize girmeyi yasakladı. Birçok bölgede heyelan oldu. D100 karayolu Ankara istikameti Üç Köprü mevkisinden trafiğe kapatıldı. Düzce’de SEL ve taşkın nedeniyle bugün mazereti olan engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

* Çorum’da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı.

* Giresun’un Piraziz ilçesinde ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

* Tokat’ta önceki akşam başlayan sağanak yağış kentin birçok noktasında etkisini gösterirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.