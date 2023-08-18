‘Safiye Ali’ Dortmund’da ölümsüzleşti

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İstanbul’da 1894 yılında dünyaya gelen Safiye Ali, 1916’da Almanya’nın Würzburg Üniversitesi’nde tıp eğitimine başladı. Birincilikle mezun olup Türkiye’nin ilk kadın tıp doktoru olmayı başardı. 1923 yılında İstanbul’da ilk muayenehanesini açan Safiye Ali,2. Dünya Savaşı sırasında Almanya’da doktor olarak görev yaparak başarılı hizmetlerde bulundu. 5 Temmuz 1952’de, Dortmund’da henüz 58 yaşındayken hayatını kaybetti.

NAZİ SUBAYININ ADININ YERİNE

Dortmund Nordstadt Belediyesi geçen aylarda aldığı bir kararla daha önce bir Nazi subayının ismi olan önemli bir caddenin adını’Dr. Safiye Ali’ olarak değiştirdi. 16 Ağustos günü de Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Dortmund Şehir Direktörü Jörg Stüdemann ve Nordstadt Belediye Başkanı Hanna Rosenbaum ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla caddenin resmi isim değişikliği töreni gerçekleştirildi. BVT Dortmund Belediye Meclis Üyesi ve DİTİB NRW Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Emre Güleç, Hürriyet’e şunları söyledi:

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“Dr. Safiye Ali’nin mezar yerinin bulunması, sahiplenilmesi açısından yaptığımız başvurular dikkate alınmıştı. Safiye Ali, ikinci dünya savaşının tam ortasında çok zor şartlarda büyük bir mücadele vermiş. Bu mücadelesi onun ölümünden yıllar sonra Almanya’ya gelen Türklere ve burada doğan gençlerimize örnek olmuştur. Dr. Safiye Ali artık hem Türklerin ve göçmenlerin hem de Almanların Dortmund’da saygı duyduğu ortak bir değerdir. Dortmund Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ‘Dr. Safiye Ali Tıp Ödülü’nün 2024’den itibaren verilmesi de kararlaştırılmıştı.”