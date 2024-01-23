Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerine müebbet hapis

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Suphi Malgaz ile Gökhan Karakan arasında bir dairenin satışından kalan 65 bin TL için anlaşmazlık vardı. Malgaz’ın avukatı olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu herhangi bir belge almadan para ödemesini istemiyordu. Karakan da bunun üzerine ‘Drej Ali’ lakabıyla tanınan Ali Yasak’ın yeğenleri Ali ve Kadir Yasak’tan yardım istedi. Mahmutyazıcıoğlu’nu arayan Yasak kardeşlerin adamı Seccad Yeşil parayı isteyince aralarında tartışma çıktı. 27 Ocak 2022 gecesi Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun sahibi olduğu İstanbul Yeşilköy’deki restorana gitti. Çıkan tartışmada iki çocuk babası ve sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42) öldürüldü, şoförü Murat Bilmez ise saldırıda yaralandı.

3 KİŞİ TAHLİYE OLDU

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada son savunması sorulan Ali Yasak, “Üzerimde silah yoktu. İstesem kül tablası veya başka bir şeyle de zarar verebilirdim. Ben o insanı alıp uzaklaştırdım, kendimi siper ettim ama yine de mahkemeyi inandıramadım. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Kadir Yasak ise “Ben olay anında yere doğru ateş ettim. Olayın aslı bu” diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu ‘kasten öldürme’ suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme müebbet hapis cezalarına ek olarak çeşitli suçlardan Kadir Yasak’a 15 yıl 11 ay, Ali Yasak’a 6 yıl 11 ay, Seccad Yeşil’e 13 yıl 5 ay, Serkan Dakman’a ise 4 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Abdülkadir Kara’ya 13 yıl 11 ay 15 gün, Kerem Öztürk’e 7 yıl 11 ay, Gökhan Karakan’a da 7 yıl 11 ay hapis cezaları vererek tahliyesine karar verdi. Heyet, diğer 3 sanığın ise tüm suçlardan beraatlarına hükmetti.