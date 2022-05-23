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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Serkan Dakman tutuklandı

#İstanbul#Bakırköy#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Serkan Dakman tutuklandı

Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin dün yakalanan sanık Serkan Dakman 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Soruşturmaya ilişkin son firari sanık olan Serkan Dakman dün Esenyurt’ta yakalandı.

Serkan Dakman’ın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Serkan Dakman 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Serkan Dakman hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'silahla kasten yaralamaya iştirak', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9’ar aydan 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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#İstanbul#Bakırköy#Şafak Mahmutyazıcıoğlu

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