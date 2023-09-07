Saçımın teline dokunma

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Silivri Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire S.Y., önceki gün bir hastaya müdahale ediyordu. Bu sırada hastanın yakınları muayene odasına girdi. Hemşire S.Y., hasta yakınlarına dışarı çıkmalarını istedi. Bu isteğe öfkelenen 3 kadın hasta yakını hemşire S.Y’ye saldırdı. Saldırganlar S.Y’yi darp ederek yerlerde sürükledi. Yerde tekmelenen S.Y’nin saçı yolundu. Hastane güvenliği ve çevredekilerin müdahalesiyle S.Y. saldırganların elinden güçlükle kurtuldu. S.Y., çalıştığı hastanede tedavi edilirken, saldırganlardan şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine saldırgan 3 kadın emniyette ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

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TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Saldırının ardından sağlık çalışanlarının tepkisi çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanları saçlarını makasla kestikleri fotoğraf ve görüntüleri ‘saçımıntelinedokunma’ etiketiyle paylaştılar. Sağlık sendikaları ve dernekler de saldırıya sert tepki gösterdi. Tüm Aile Sağlığı Sağlık Memuru-ATT- Hemşire ve Ebe Derneği Başkanı Vildan Aydın, saldırıya tepki göstererek, “Bu terör bitsin. Şiddet uygulayan, uygulama girişiminde bulunan sağlık hizmetinden men edilsin. Bu saçlar henüz çocuk denecek yaşlardan itibaren insan hayatını gece/gündüz demeden ırk din dil yaş cinsiyet ayırmadan kurtarmaya, yaşatmaya adanmışlıkla ağarırken siz nereden aldığınız cesaretle teline dokunmaya cüret ediyorsunuz? Elleriniz kırılsın.” dedi.

Tüm Aile Sağlığı Sağlık Memuru-ATT-hemşire ve Ebe Derneği Başkanı Vildan Aydın

‘ACIYA VE ÖLÜME KARŞI HAYKIRIŞ’

Vildan Aydın yaptığı açıklamanın devamında, “Saç kesme eylemi birçok kültürde kadınların acıya ve ölüme karşı haykırışıdır, bizlerde herbirimize yapılan bu saldırılarda tüm camia olarak derin yaralar alıyoruz, bu bağlamda kadın sağlık profesyoneli arkadaşlarımız duygularımızı ifade etmek için sosyal medya üzerinden bu anlamlı eylemi gerçekleştirdiler. Toplumun geneline şiddetin bir iletişim yolu olmadığı bilgisi yerleştirilmeli, caydırıcı cezalarla sağlıkta şiddet konusu artık bu toplumun yarası olmaktan çıkarılmalı.” şeklinde konuştu.