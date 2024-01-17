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Sac büküm makinesine kafası sıkışan çocuk öldü

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#İstanbul#Büyükçekmece#Makina
Sac büküm makinesine kafası sıkışan çocuk öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 07:00

İstanbul Büyükçekmece’de 9 Ocak Salı günü 14 yaşındaki Arda Tonbul, staj yaptığı Özkanlar Metal Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.’ye ait işyerinde sac büküm makinesinde çalıştığı sırada kafasını makineye sıkıştırdı.

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Hastaneye kaldırılan Tonbul, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan işyeri sahibi H.Ö. ile İş Güvenliği Uzmanı Ö.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba Raşit Tombul, “Çocukların o makineyi kullanmalarının kesinlikle yasak olduğunu biliyorum. Ancak, ustasıyla beraber bunu yapar. O esnada da ustasının bir işi çıkmış, oradan ayrılmış. Çocuk merak ediyor öğrenme arzusu da var, kafasını makinenin arasına sokmuş, bir cisim, parça mı vardı onu bilmiyoruz tabii ki. O esnada haberi olmadan pedala ayağı dokunmuş ve kafasını sıkıştırmış. Olay yerinde çocuk 16 dakika kalmış makinede. Kimse yokmuş. Orada bir görevli olmuş olsa belki çocuğum ilk darbede kurtulabilecekmiş. 16 dakika çok uzun bir süre. Kazada büyük ihmalkarlık olduğunu görüyoruz. Bu ihmalkarlığın da üzerine düşülmediğini, gizlendiğini görüyoruz” dedi.

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Sac büküm makinesine kafası sıkışan çocuk öldü

H.Ö

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan Tonbul’un sac büküm makinesine kafasını sıkıştırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, makinanın yanında bulunan Tonbul’un bir süre sonra kafasının sıkışması sonucu bilincini kaybettiği ve bir anda yere yığıldığı görülüyor.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Makina

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