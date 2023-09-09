Sabiha’yı isyan ettiren karar

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İstanbul Şişli’de yaşayan Sabiha Mutlu, 18 yaşındayken Samet Mutlu ile evlendi. Çiftin bir kızları dünyaya geldi. Aile içi şiddet ve geçimsizlik nedeniyle eşine boşanma davası açan Sabiha Mutlu, çocuğu ile babasının evine yerleşti. Samet Mutlu, Ağustos 2020’de Sabiha’ya kurusıkı tabancayla ateş açtı. 22 Mayıs 2021 günü bu kez elinde gerçek tabancası vardı. Sabiha’yı tokatladı ardından 5 yaşındaki kızının gözü önünde vurdu. Sabiha ilk kurşunla yere düştü, yalvardı ama onu duyan olmadı. Samet Mutlu 4 el daha ateş etti. Kurşunlar Sabiha’nın kalçasını kırdı, sağ elinin 3 parmağındaki sinirleri parçaladı.

CEZASI ÇOK BULUNDU

Tutuklanan Samet Mutlu hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme Samet Mutlu’ya 17 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Samet Mutlu, kararı yargıtaya taşıdı. İtirazını değerlendiren Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi öldürmeye teşebbüs suçunun üst sınırının 20 yıl olduğunu hatırlatarak Samet Mutlu’nun cezasını çok buldu. Samet Mutlu’nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, son savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

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‘AYNISI VERİLSİN’

Duruşma sonrası açıklama yapan Sabiha Mutlu, “Engelli kalmadığımı, hiçbir şeyim olmadığını, duygu sömürü yaptığımı iddia ediyorlar. Haksız tahrik istiyorlar, iftira atıyorlar. Mahkemenin eski kararında devam etmesini istiyorum. Verilen karar en doğru karardı zaten” dedi.